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Зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ: Буданов назвав причини

Анна Ярославська
12 січня 2024, 12:24
Обидві сторони інтенсивно застосовують безпілотники на полі бою. Крім того, на неможливість проведення наступальних операцій вплинула і щільність мінних полів.
Кирило Буданов, ВСУ
Кирило Буданов пояснив, чому неможливі наступальні операції / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, скріншот

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на сьогоднішній день неможливий наступ ані Сил оборони України, ані російських окупантів.

В інтерв'ю Le Monde Буданов пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами і щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни.

За словами Буданова, щоб вирішити питання безпілотників, Україні потрібні електронні засоби протидії. З мінами впоратися може допомогти відповідне обладнання, підкреслив глава ГУР.

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Він додав, що реальних військових успіхів у окупантів у 2023 році не було. Вони обстрілювали мирні міста для того, щоб оголосити рік "переможним". При цьому їхні ракети часто промахуються. Після цього росіяни отримують відповідь – удари по своїх військових об'єктах.

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", – сказав Буданов.

Він зазначив, що під контролем України перебуває північна частина Чорного моря і газовидобувні станції. Також, попри ризик, функціонують морські експортні коридори. Українські військові регулярно атакують військовий флот і портові споруди РФ.

"У 2023 році відбулися перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча деякі вважали їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під російською окупацією, і багато з них вже почали опускати руки", – зазначив Буданов.

Головний український розвідник також заявив, що хоча у Росії слабка армія та економіка, країна-агресор може протриматися ще довго. Західні санкції повинні торкнутися енергетики, металургії та фінансової системи РФ в цілому.

Водночас Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Мова йде не лише про сучасні технології - необхідно все, зокрема, і старі системи, які вже не використовуються.

"Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватися про росіян, коли вони прийдуть займати їхні власні території. Держава-агресор Росія веде війну не лише проти України. Вона веде війну проти НАТО, про що з самого початку стверджує їхня пропаганда", – резюмував Буданов.

Наступ на фронті в 2024 році

У 2024 році планується новий контрнаступ ЗСУ. Як пише видання Welt, США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні гелікоптери Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

Також ЗМІ писали, що Україна планує на наступний рік новий контрнаступ, який може бути вже таким, як його планував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до понад 95% всіх західних систем озброєнь, частина з них держава поки не отримала.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що морози в Україні можуть вплинути на ситуацію на фронті. Військовим стане складніше проводити операції.

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війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України Кирило Буданов
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