Зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ: Буданов назвав причини

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на сьогоднішній день неможливий наступ ані Сил оборони України, ані російських окупантів.
В інтерв'ю Le Monde Буданов пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами і щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни.
За словами Буданова, щоб вирішити питання безпілотників, Україні потрібні електронні засоби протидії. З мінами впоратися може допомогти відповідне обладнання, підкреслив глава ГУР.
Він додав, що реальних військових успіхів у окупантів у 2023 році не було. Вони обстрілювали мирні міста для того, щоб оголосити рік "переможним". При цьому їхні ракети часто промахуються. Після цього росіяни отримують відповідь – удари по своїх військових об'єктах.
"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", – сказав Буданов.
Він зазначив, що під контролем України перебуває північна частина Чорного моря і газовидобувні станції. Також, попри ризик, функціонують морські експортні коридори. Українські військові регулярно атакують військовий флот і портові споруди РФ.
"У 2023 році відбулися перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча деякі вважали їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під російською окупацією, і багато з них вже почали опускати руки", – зазначив Буданов.
Головний український розвідник також заявив, що хоча у Росії слабка армія та економіка, країна-агресор може протриматися ще довго. Західні санкції повинні торкнутися енергетики, металургії та фінансової системи РФ в цілому.
Водночас Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Мова йде не лише про сучасні технології - необхідно все, зокрема, і старі системи, які вже не використовуються.
"Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватися про росіян, коли вони прийдуть займати їхні власні території. Держава-агресор Росія веде війну не лише проти України. Вона веде війну проти НАТО, про що з самого початку стверджує їхня пропаганда", – резюмував Буданов.
Наступ на фронті в 2024 році
У 2024 році планується новий контрнаступ ЗСУ. Як пише видання Welt, США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні гелікоптери Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.
Також ЗМІ писали, що Україна планує на наступний рік новий контрнаступ, який може бути вже таким, як його планував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до понад 95% всіх західних систем озброєнь, частина з них держава поки не отримала.
Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що морози в Україні можуть вплинути на ситуацію на фронті. Військовим стане складніше проводити операції.
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