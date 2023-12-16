Україна готує наступ за "планом Залужного": ЗМІ дізналися терміни і деталі

Київ має доступ до переважної більшості озброєнь, які або поставив Захід, або Україна їх не отримала, пишуть німецькі журналісти видання Welt.

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Наступний контрнаступ має стати таким, яким планував його Залужний - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, Facebook в. Залужного

Україна планує на наступний рік новий контрнаступ, який може бути вже таким, яким його планував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до більш ніж 95% всіх західних систем озброєнь, частина з них держава поки що не отримала.

У матеріалі німецького видання Welt йдеться про те, що Україна готує контрнаступ, який має бути таким, яким Залужний планував його на літо. Захід коливається з підтримкою, проте, судячи з усього, Київ готує новий план.

"Багато хто забуває, що більшість танків і бронетранспортерів все ще є, і що багато обіцяного озброєння все ще поставляється", - вважає німецький експерт з питань безпеки Ніко Ланге. відео дня

Йдеться, наприклад, про 200 німецьких танків Leopard 1, з яких лише 30 прибули в Україну.

Крім того, в статті йдеться, що в України досі є доступ до більш ніж 95% всіх систем озброєнь, які були поставлені Заходом, але не використані в рамках контрнаступу.

Також в матеріалі стверджується, що головнокомандувач ЗСУ Залужний ніколи не був прихильником наступу без підтримки з повітря і погодився на його проведення тільки "з політичних мотивів", проте згодом "великий контрнаступ", який повинен був привести війська в Мелітополь і Бердянськ, скасували.

Підкреслюється, що Залужний, вирішивши проводити атаки із задіянням невеликих піхотних підрозділів, зберіг більше життів своїх солдатів, більшість західних систем озброєнь і виграв час.

Нагадаємо, журналісти Welt вважають, що перспективним напрямком удару України може стати лівобережжя Херсонської області, де ЗСУ утримують плацдарм. Якщо армія отримає винищувачі, вертольоти і дрони, можуть з'явитися можливості для прориву до Криму, до якого там 60 кілометрів.

Контрнаступ ЗСУ

Американський генерал Давид Петреус назвав три причини зриву контрнаступу ЗСУ. Колишній глава ЦРУ вважає, що прориву не сталося через помилки, яких припустився Захід. Союзники не дали Україні достатньої кількості озброєнь і недооцінили "оборону" загарбників на окупованому півдні.

Україна зможе піти в новий контрнаступ тільки в 2025 році, вважають журналісти The Wall Street Journal. У матеріалі вказується, що РФ не відмовилася від своїх планів окупувати українську державу і чинить тиск. В таких умовах сили оборони України можуть бути змушені перейти в оборону.

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