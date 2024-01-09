Колосальні втрати під Авдіївкою: експерт розповів про бої за місто

Військовий експерт зазначив, що росіяни продовжують наступати на Авдіївку навіть ціною рекордних втрат серед особового складу та техніки.

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Експерт розкрив втрати сторін в ході боїв за Авдіївку / Колаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 окрема механізована бригада

Авдіївка стане відома як одна з важливих сторінок в історії військової майстерності України. Сили оборони змогли відбити наступ ворога і не допустити значного прориву російських військ прориву на цьому напрямку. Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий експерт Сергій Грабський.

Він підкреслив, що навіть невелике просування російських окупантів на 50-100 метрів вже розглядається як значний успіх для них.

"Авдіївка вже стала золотою сторінкою в історії військового мистецтва України. Тому що противник, не забуваймо, в такому темпі атакує Авдіївку вже починаючи з 7 жовтня. І те, що роблять українські бійці на цій території — герої 47-ї, 53-ї та 110-ї бригад, герої окремих підрозділів — узагалі виходять за межі звичайної оцінки бойових дій. Те, що вони зробили вже — це видатний подвиг. Співвідношення втрат — 1 до 10, а то й 1 до 20, співвідношення втрат у техніці — 1 до 13. Це вже видатна перемога України, незалежно від того, чим закінчиться битва за Авдіївку", — сказав військовий експерт. відео дня

Грабський зазначив, що оборона Авдіївки буде продовжуватися, поки існуватиме стратегічна необхідність проведення такої операції в дуже складних умовах та при обмежених можливостях постачання військових ресурсів.

Він зазначив, що якщо порівняти завдання оборонної операції України з завданнями наступальної операції Російської Федерації з точки зору загальних вимог оперативного мистецтва, то Україна веде зараз вражаючу оборонну операцію, не зважаючи на значні труднощі, з якими вона стикається.

Військовий експерт підкреслив, що російські окупанти, незважаючи на втрати, продовжують наступ для досягнення мінімальних успіхів на цьому напряску.

"Але Росію це не зупиняє. Для неї бійці — такий самий витратний матеріал, як, зрештою, і якесь залізо, до якого вони ставляться дбайливіше, порівняно з солдатами. І тому Росія продовжує такі божевільні бойові дії на цьому напрямку, втрачаючи колосальні сили й засоби", — сказав Грабський.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

З початку жовтня російські війська активізувались на Авдіївському напрямку. Протягом цього часу їм не вдалося досягти значних успіхів на цьому відрізку фронту, а їхні втрати були значними. За словами військового експерта Юрія Федорова, до того часу, поки російським військам не вдасться захопити Авдіївський коксохім, оточення міста залишиться неможливим.

8 січня повідомлялося, що російські окупаційні війська ведуть штурмові дії в усіх напрямках у бік Авдіївки в Донецькій області та наносять авіаудари по місту.

Полковник ЗСУ у запасі Роман Світан зазначив, що з жовтня під час активних штурмів Авдіївського плацдарму в Донецькій області росіяни втратили 411 одиниць техніки, тоді як Україна - лише 30.

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