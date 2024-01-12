Дронів стане менше: експерти розповіли, як морози змінять ситуацію на фронті

Через зниження температури є ризик обмерзання двигунів дронів, тому окупанти стали менше використовувати безпілотники.

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Інтенсивність атак піхоти ворога знизилася через мороз / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Морози в Україні можуть вплинути на ситуацію на фронті. Військовим стане складніше проводити операції. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни за 11 січня.

Експерти ISW зазначають, що морози можуть створити ґрунт для механізованих маневрів, оскільки земля сильно замерзне. Крім того, через холоди окупанти стали менше використовувати баражуючі боєприпаси, адже є ризик обмерзання двигунів дронів.

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Як розповів один з українських офіцерів, чия бригада діє під Бахмутом, температура повітря вночі опускається до -18 градусів. Через це особовий склад не може залишатися на спостережних постах довше, ніж на кілька годин.

Варто зазначити, що інтенсивність атак піхоти ворога також знизилася через мороз.

У звіті йдеться, що ЗС РФ спробують підтримувати наступальні дії по всій лінії фронту на сході України. Окупанти хочуть перехопити ініціативу і утримувати її незалежно від погодних умов.

Як повідомляв Главред, українські військові успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і звільнили 1,7 кв. км території. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. При цьому аналітики зазначають, що підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Нагадаємо, генерал-полковник, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна обстановка на сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Сирський повідомив, що окупанти не залишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп'янського лісу і захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп'янська.

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