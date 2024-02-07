Чи надсилатимуть повістки через е-кабінет: у ВР планують змінити скандальні норми

Багато зі спірних питань змінять перед прийняттям закону про мобілізацію в другому читанні, стверджує Олександр Федієнко.

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Норми про обов'язкову реєстрацію військовозобов'язаних в е-кабінеті планують змінити / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Скандальні норми щодо електронного кабінету військовозобов'язаних у Верховній Раді України обіцяють змінити. За допомогою електронного кабінету військовозобов'язаним легше буде доводити ТЦК наявність відстрочки чи бронювання. Про це в ефірі телемарафону розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Електронний кабінет буде, але питання в тому, що він не буде таким, як можливо сприймають громадяни... Будуть різні механізми оповіщення громадян України. Електронний кабінет взагалі потрібен для того, щоб в подальшому запрацював сертифікат захисника. Ми ж багато кажемо про те, що, наприклад, ТЦК достатньо некоректно себе веде, коли намагається силовим методом мобілізувати громадян", - зазначив нардеп.

За його словами, електронний кабінет буде використовуватися для встановлення військового статусу громадян, зокрема наявність відстрочки чи бронювання. Також нардеп переконаний, що е-кабінет спрощуватиме процес доведення різноманітних винятків, таких як наявність неповнолітніх дітей або статус опікунства.

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"Дивиться, електронний кабінет, в першу чергу, створюється не для того, щоб роздавати повістки, а в першу чергу, щоб максимально мінімізувати", - зазначив Федієнко.

Нардеп підкреслив, що головна мета електронного кабінету - це максимально мінімізувати адміністративну тяганину та корупційні фактори, забезпечуючи прозорість та доступність інформації. Він також зауважив, що багато зі спірних питань, зокрема щодо обов'язкової реєстрації, будуть змінені перед прийняттям закону в другому читанні.

"Те, що зараз є - це не те, за що буде проголосовано в другому читанні… Я впевнений, що багато речей, наприклад, що стосується того, що громадянин України повинен обов’язково отримати собі кабінет, буде змінено", - додав він.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. В ньому передбачено зниження призовного віку для мобілізації з 27 до 25 років, а також встановлено обмеження на користування банківськими рахунками для ухилянтів. Крім цього, передбачено створення електронного кабінету, в якому будуть надсилати електронні повістки.

Також попередній законопроект про мобілізацію у ВР не розглядали через критику громадськості та правозахисників. Його повернули на доопрацювання.

Як повідомляв Главред, у середу, 7 лютого, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10449 про посилення мобілізації в Україні. Документ підтримали 329 нардепів. Закон передбачає посилення військової мобілізації та має набути чинності у квітні.

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