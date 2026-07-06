Були на момент вибуху вдома: російська ракета зруйнувала житло двох медійниць

Найбільше внаслідок атаки постраждали верхні поверхи житлового будинку.

https://glavred.net/ukraine/byli-doma-na-moment-vzryva-rossiyskaya-raketa-razrushila-zhile-dvuh-rabotnic-media-10778399.html Посилання скопійоване

Квартира медійниць пошкоджена внаслідок масованого обстрілу цієї ночі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/s.chepurenko

Головне:

Внаслідок удару по Києву постраждав будинок, в якому жили дві медійниці

Під час вибуху жінки були у квартирі, але вони вціліли

У ніч на 6 липня країна-агресорка Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок атаки постраждав і Подільський район столиці. Ворожа ракета зокрема зруйнувала житло комунікаційниці "Медіацентру Україна" Світлани Чепуренко та кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Про це Світлана Чепуренко повідомила у Facebook. Медійниця розповіла, що у квартирі вже навряд чи можна буде жити.

відео дня

Допис Світлани Чепуренко у Facebook

"Це була наша квартира. Навряд вона буде вже придатна для життя. Ворожа ракета не знищила наші життя, але знищила велику його частину. Розбір завалів триває. Але вже зараз будемо вдячні за фінансову допомогу", - написала вона.

Пошкоджений будинок, у якому мешкали медійниці / фото: facebook.com/s.chepurenko

За даними ТСН, на момент вибуху Світлана та Катерина були у квартирі. Однак їм вдалося вибратися, медійниці вціліли. При цьому верхні поверхи їхнього будинку зруйновані вщент.

Посилання на збір коштів:

https://send.monobank.ua/jar/aqyRZkbYz

Номер картки Банки: 4874 1000 3032 2575

Що стало причиною усіх влучань у Києві

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, балістичні ракети РФ стали причиною всіх влучань у столиці.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Для їхнього перехоплення Україні критично необхідні системи Patriot та їхні аналоги. Тому питання посилення захисту України буде підніматися на дипломатичному рівні, адже противник скористався дефіцитом ракет-перехоплювачів.

Удар по Києву 6 липня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 липня Київ був під масованим ударом Росії. Ворог випустив 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз у столиці триває ліквідація наслідків атаки.

У Подільському районі столиці уламки снарядів пошкодили 21-поверховий житловий будинок. Зафіксовано часткове руйнування будівельних конструкцій між 3-м та 4-м поверхами.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила цієї ночі 363 цілі - 37 ракет і 326 безпілотників, серед них 31 крилату ракету Х-101 та 6 ракет "Калібр".

Читайте також:

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) - щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред