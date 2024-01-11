Потужний удар на півдні: ЗСУ "перемололи" сотні окупантів РФ разом з технікою

ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам втрат, розповіли в прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

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ЗСУ стримують атаки російських окупантів / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

За добу на Таврійському напрямку російські окупанти завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, йдеться в повідомленні в Facebook Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку.

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За добу втрати російської армії на Таврійському напрямку – 488 окупантів. ЗСУ знищили 45 одиниць військової техніки ворога, в тому числі:

4 танки;

7 ББМ;

4 артсистеми;

1 СПГ (АГС);

25 БПЛА;

2 автомобілі;

2 інших важливих об'єкта противника.

При цьому ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, відбивши за минулу добу 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Північного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, щоЗСУ знищили сотні окупантів і взяли багато полонених. Загальні втрати ворога за минулу добу склали 375 осіб, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках. Українські захисники відбивають активні піхотні атаки російських окупантів.

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