Сів на одному двигуні і врятував мирних жителів: історія загиблого в бою одного з кращих пілотів ЗСУ

Антон Листопад / Instagram А. Листопада

Нещодавно на фронті загинув один з найкращих бойових льотчиків ЗСУ ‒ 31-річний капітан Антон Листопад. Портал "Обозрєватєль" розповідає його історію.

За півтора місяці до своєї загибелі в бою з російськими окупантами пілот зумів посадити свій літак на одному двигуні ‒ врятував його від аварії і не пошкодив житлові споруди. Його побратими-льотчики кажуть - така посадка дуже складна. Але Листопад був відмінним пілотом. І недарма в 2021 році на параді в Києві на честь 30-річчя незалежності України саме він вів колону авіації. А в 2019-му Листопад взагалі був визнаний кращим пілотом ЗСУ.

Як каже його колишня класна керівниця Оксана Савчук, стати льотчиком Антон мріяв ще зі школи - як і його рідний батько. Але дорога в армію була непростою. Спершу він провчився два курси в університеті нафти і газу, але пішов з вишу уклав контракт і відправився в ЗСУ. Два роки прослужив у Полтавській області.

"Коли він повернувся, я запитала: "Ну що, ти вже залишив ідею бути льотчиком?"Він відповів:" Ні. Але у мене є одна проблема зі здоров'ям. Мене турбують гланди і аденоїди, тому я можу не пройти комісію на льотчика. А я хочу саме керувати літаком. Тому мені потрібно зараз зробити дві операції, і я буду вступати до Харківського національного університету Повітряних сил", ‒ говорить Савчук.

Антон збирався продовжити навчання в Англії, для цього здав міжнародний іспит з англійської мови і отримав сертифікат. Але потім сказав, що поки ще потрібен Україні.

У 2020-му Листопад одружився. Його дружина - теж військовослужбовець. Савчук згадує, що якось льотчик привів її до неї.

"Він сказав їй, мовляв, знайомлю тебе зі своєю другою мамою. Дівчина трохи зніяковіла. Я кажу: "Що ж ти її збентежив, це я колись тобі була вчителька, а зараз я просто людина". Вони одружилися. Після закінчення Харківського вузу він отримав розподіл в Луцький аеропорт. Там їм дали відомчу квартиру. І він казав, що вони там наведуть лад і запросять мене в гості до Луцька. Але, на жаль, так і не встигли", – згадує вчителька.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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