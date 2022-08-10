До Києва доставили тіла ще 16 загиблих захисників Маріуполя / t.me/polkazov і https://ua.depositphotos.com/

До Києва прибули автомобілі з тілами 16 українських захисників з числа бійців полку Нацгвардії "Азов", які полеглих у героїчних битвах з російськими окупантами за Маріуполь. Про це повідомили на Telegram-каналі "Ангели Азова".

Фахівці проведуть генетичну експертизу, щоб впізнати солдатів і передати останки рідним для поховання з почестями.

"Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою будуть оперативно інформувати сім'ї полеглих героїв у разі виявлених збігів ДНК", – йдеться в тексті.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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