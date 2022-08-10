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У Бахмуті пекло і багато загиблих: окупанти Ураганами обстріляли центр міста

10 серпня 2022, 22:26

Окупанти пошкодили магазини, багатоповерхівки та приватні будинки.

Війна в Україні, Бахмут
Війна в Україні / t.me/pavlokyrylenko_donoda/4495

У середу, 10 серпня російські окупанти обстріляли Бахмут Донецької області.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, серед мирних жителів є загиблі і поранені.

Повідомляється, що окупанти обстріляли центральну частину міста снарядами з РСЗВ "Ураган".

За даними правоохоронних органів загинули семеро людей, ще шість отримали поранення.

Окупанти пошкодили магазини, багатоповерхівки та приватні будинки.

Фото наслідків удару опублікував у Telegram начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він закликав жителів евакуюватися.

Також глава Офісу президента України Андре Єрмак коротко прокоментував ситуацію в Бахмуті.

"Битва за Бахмут триває. Слава воїнам України. Ворог боїться вашої мужності і сили", - написав Єрмак.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ЗСУ регулярно влаштовують військам Росії сюрпризи завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військова техніка, яка була передана Києву американським держава, точно б'є по вказаних цілях.

Радник керівника ОП Олексій Арестович також нагадав, що удари з HIMARS по ворожих військових об'єктах наносяться в Херсонській області. За його словами, на Херсонщині близько 12-15 тисяч російських військ. Військові РФ можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

У Міністерстві оборони США вважають, що застосування Збройними силами України ракетних систем HIMARS серйозно впливають на військову ситуацію. За даними відомства, у Києва вже 8 таких установок важкої далекобійної артилерії. Повинні підвезти ще 4, після чого їх стане 12 одиниць.

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