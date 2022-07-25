На фронті загинув 23-річний пілот з Одещини: він здійснив понад 30 бойових польотів

Український військовий пілот Євген Качан востаннє піднявся у небо 2 липня.
У бою проти російських окупантів загинув 23-річний український військовий пілот Євген Качай. Від початку повномасштабного вторгнення він здійснив понад 30 бойових польотів. З героєм попрощалися у його рідній Лощинівці на Одещині. Про це повідомили у Саф'янівській сільській територіальній громаді.
Євген Качай з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога і продовжував це робити до останнього дня свого життя. Останній його політ був 2 липня.
Попрощатися з військовим прийшли сотні людей. Загиблого героя жителі села зустріли на колінах. Прощальний живий коридор розтягнувся від в'їзду в село до рідного дому Євгена. Його поховали на місцевому кладовищі.
"Важко знайти слова втіхи, неможливо залікувати біль і гіркоту від втрати рідної, близької людини. І нехай добрий, світлий спогад про воїна стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і поважав", – йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв Главред, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. 22 липня його проводили в останню путь в Миколаєві.
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Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.
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