На фронті загинув 23-річний пілот з Одещини: він здійснив понад 30 бойових польотів

23-річний Євген Качай загинув у бою проти російських окупантів / Саф'янівська сільська територіальна громада

У бою проти російських окупантів загинув 23-річний український військовий пілот Євген Качай. Від початку повномасштабного вторгнення він здійснив понад 30 бойових польотів. З героєм попрощалися у його рідній Лощинівці на Одещині. Про це повідомили у Саф'янівській сільській територіальній громаді.

Євген Качай з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога і продовжував це робити до останнього дня свого життя. Останній його політ був 2 липня.

Попрощатися з військовим прийшли сотні людей. Загиблого героя жителі села зустріли на колінах. Прощальний живий коридор розтягнувся від в'їзду в село до рідного дому Євгена. Його поховали на місцевому кладовищі.

"Важко знайти слова втіхи, неможливо залікувати біль і гіркоту від втрати рідної, близької людини. І нехай добрий, світлий спогад про воїна стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і поважав", – йдеться у повідомленні.

Дивіться онлайн новини Одеси

Як повідомляв Главред, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. 22 липня його проводили в останню путь в Миколаєві.

читайте такожУ бою на Миколаївщині трагічно загинув командир 28-ї бригади Віталій Гуляєв

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

Інші новини: