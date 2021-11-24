Зчитування QR-кодів COVID-сертифікатів стане обов'язковим: названі суми штрафів за порушення

Ковід-сертифікат будуть ретельно перевіряти / diia.gov.ua

В Україні в обов'язковому порядку будуть сканувати COVID- сертифікат. Документ будуть зчитувати через додаток"Дія". Візуальної перевірки виявилося недостатньо. А при відмові від сканування передбачені захмарні штрафи.

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду у вівторок, 24 листопада, це зобов'язані робити представники закладів.

"Представники закладів тепер повинні не просто питати про наявність сертифіката або перевіряти їх візуальну наявність на вході в заклад, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою програми "Дія", - сказав Ляшко.

"В іншому випадку документ буде вважатися ненаданим і неперевіреним, і власник закладу отримає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

читайте такожБілл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умоваНагадаємо, Кабінет Міністрів України скоротив термін дії" жовтих " COVID-сертифікатів. Тепер, замість 120 днів, вони будуть дійсні лише 30 днів.

Також раніше в Одесі з'явилася нова смертельна небезпека, спровокована анонсованими віяловими відключеннями світла. Люди на кисні ризикують померти, адже концентратори працюють виключно від електрики.

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