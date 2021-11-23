В Україні прискорюється спад захворюваності на коронавірус - Ляшко

Міністр заявив про розвантаження медиків.
Нові випадки COVID-19 і госпіталізації в Україні влада країни характеризує в позитивному світлі.
За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, вони демонструють прискорення спаду захворюваності коронавірусною інфекцією, пише Укрінформ.
"Виявлені випадки COVID-19 і госпіталізації демонструють прискорення спаду: - 20% і - 19% За тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: - 3% За останній тиждень", - акцентував Ляшко.
Крім того, він зазначив, що в Україні стартувало так зване розвантаження медичної системи. Йдеться про зниження кількості надходження хворих в стаціонар, у зв'язку з чим, резерв вільних ліжок з киснем збільшився до 33 500.
читайте такожВ Україні з'явився перший кабінет анонімної вакцинації: для чого він потрібенНагадаємо, в Одесі з'явилася Нова смертельна небезпека, спровокована анонсованими віяловими відключеннями світла. Люди на кисні ризикують померти, так як концентратори працюють виключно від електрики.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 23 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 729 жителів країни. У тому числі захворіли 1058 дітей і 231 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 055 осіб; летальних випадків - 720; одужали 23 107 осіб.
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