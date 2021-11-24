В Україні нові зони карантину: два регіони вже не будуть "червоними", а жовта зона стала ще меншою

У помаранчевій зоні карантину тільки чотири регіони / УНІАН

У червоній зоні карантину в Україні 19 областей, серед яких місто Київ та Київська область. У помаранчевій зоні знаходяться чотири регіони, до яких приєдналася Чернівецька область. "Жовтих" регіонів відтепер тільки два - Тернопільська та Кіровоградська області.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я на середу, 24 листопада, посилені протиепідемічні обмеження в Україні діють у 19 регіонах. Незабаром червону зону повинні залишити Львівська і Луганська області.читайте такожЛікар перерахував симптоми коронавірусу, за яких варто негайно звернутися до лікарні

У помаранчевій зоні, де знаходяться Харківська, Полтавська, Закарпатська та Чернівецька області, відтепер опинилася і Чернівецька область.

У жовтій зоні тільки Тернопільська та Кіровоградська області.

Червона зона карантину в Україні

Київа

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Вінницька область.

Помаранчева зона карантину

Харківська область

Полтавська область

Закарпатська область

Чернівецька область

Жовта зона карантину

Тернопільська область

Кіровоградська область.

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