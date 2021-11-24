В Україні нові зони карантину: два регіони вже не будуть "червоними", а жовта зона стала ще меншою

Помаранчева зона налічує 4 регіони - до неї приєдналася Чернівецька область.
У червоній зоні карантину в Україні 19 областей, серед яких місто Київ та Київська область. У помаранчевій зоні знаходяться чотири регіони, до яких приєдналася Чернівецька область. "Жовтих" регіонів відтепер тільки два - Тернопільська та Кіровоградська області.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я на середу, 24 листопада, посилені протиепідемічні обмеження в Україні діють у 19 регіонах. Незабаром червону зону повинні залишити Львівська і Луганська області.читайте такожЛікар перерахував симптоми коронавірусу, за яких варто негайно звернутися до лікарні
У помаранчевій зоні, де знаходяться Харківська, Полтавська, Закарпатська та Чернівецька області, відтепер опинилася і Чернівецька область.
У жовтій зоні тільки Тернопільська та Кіровоградська області.
Червона зона карантину в Україні
- Київа
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
- Вінницька область.
Помаранчева зона карантину
- Харківська область
- Полтавська область
- Закарпатська область
- Чернівецька область
Жовта зона карантину
- Тернопільська область
- Кіровоградська область.
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