Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але розслаблятися не варто - Ляшко

Через пік коронавірусу в Європі, Україна змінить правила в "жовтій" зоні карантину.
Україні вдалося пройти пік найважчої хвилі коронавірусу. При цьому, загальнонаціональний локдаун так і не був введений.
Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу і зазначив, що вже третій тиждень поспіль в країні спостерігається зниження кількості нових випадків захворювання і зменшується число госпіталізованих.
Також за його словами, цього тижня Луганська та Львівська області вже можуть покинути "червону" зону карантину.
"Розслаблятися рано, потрібно збільшувати відсоток щеплених українців і дотримуватися протиепідемічних норм", - додав міністр.
Ці слова він пояснив складною ситуацією в Європі, у зв'язку з чим, є загроза другої хвилі пандемії.
Також Ляшко анонсував зміни до адаптивного карантину. Це будуть нові правила "жовтої" зони.
читайте такожБілл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умоваНагадаємо, Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам і відомствам посилити контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів.
Також раніше Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної інфекції є обов'язковою.
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