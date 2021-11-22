Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але розслаблятися не варто - Ляшко

Ляшко налякав українців другою хвилею важкого коронавірусу / УНІАН

Україні вдалося пройти пік найважчої хвилі коронавірусу. При цьому, загальнонаціональний локдаун так і не був введений.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу і зазначив, що вже третій тиждень поспіль в країні спостерігається зниження кількості нових випадків захворювання і зменшується число госпіталізованих.

Також за його словами, цього тижня Луганська та Львівська області вже можуть покинути "червону" зону карантину.

"Розслаблятися рано, потрібно збільшувати відсоток щеплених українців і дотримуватися протиепідемічних норм", - додав міністр.

Ці слова він пояснив складною ситуацією в Європі, у зв'язку з чим, є загроза другої хвилі пандемії.

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Також Ляшко анонсував зміни до адаптивного карантину. Це будуть нові правила "жовтої" зони.

читайте такожБілл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умоваНагадаємо, Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам і відомствам посилити контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів.

Також раніше Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної інфекції є обов'язковою.

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