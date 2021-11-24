Немає щеплення - сиди вдома: у "жовтій" зоні посилили карантин

Карантин посилили / УНІАН

Кабінет Міністрів України скоротив термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. Тепер, замість 120 днів, вони будуть дійсні лише 30 днів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту в середу, 24 листопада.

"Також змінено термін дії "жовтого" covid-сертифіката, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Крім того, прийнято рішення поширити на жовту зону карантину нову вимогу - мінімум однієї дози вакцини від коронавірусу. Це стосується роботи і відвідування закладів. Підійде і сертифікат про одужання.

читайте такожВчені розповіли, коли закінчиться пандемія коронавірусуЗазначається, що всі сертифікати необхідно зчитувати через додаток "Дія". Візуальної перевірки недостатньо.

Як відомо, на сьогоднішній день в жовтій зоні знаходяться дві області-Кіровоградська та Закарпатська.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася Нова смертельна небезпека, спровокована анонсованими віяловими відключеннями світла. Люди на кисні ризикують померти, так як концентратори працюють виключно від електрики.

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