Смертельна небезпека віялових відключень електрики: в Одесі можуть загинути люди на кисні

Моторошні кадри facebook.com/moz.ukr

Одеса на порозі віялових відключень світла. При цьому, в мерії побоюються, що можуть загинути люди на кисні.

За даними УНІАНу, про це в понеділок, 22 листопада, на засіданні оперативного штабу заявив голова Одеської міської адміністрації Геннадій Труханов.

"На жаль, є така інформація, що будуть віялові відключення світла. Як нам можна передбачити наявність до концентраторів акумуляторів, робота яких повністю залежить від електрики?",- сказав Труханов.

Керівник департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян додав, що в даний час поліклініки міста видали пацієнтам 265 концентраторів, якими люди користуються вдома. Багато їх купили.

"Енергетики сказали, щоб ми щоранку давали оновлену інформацію, адреси, де є концентратори. І вони будуть намагатися, щоб за цими адресами не було відключень", - додав Нікогосян.

Реклама

читайте такожУ трьох областях України катастрофа з вакцинацією вчителів-МОНПри цьому Труханов глибоко сумнівається в ефективності такого рішення, так як інфіковані люди, життя яких залежить від концентраторів, проживають в різних районах міста, в тому числі в приватному секторі.

"Якщо ми дамо таку інформацію, то по карті буде видно, що це все місто", - додав Труханов і підкреслив, що обленерго в разі необхідності віялових відключень не робитиме таких винятків.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.

12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.

Крім того, за відомостями Міненерго, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій, опустилися нижче позначки 500 тисяч тонн.

Читайте також: