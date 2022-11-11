Зеленський терміново провів Ставку щодо ситуації на Херсонщині

Зеленський провів Ставку головнокомандувача / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Йому розповіли подробиці контрнаступу українських захисників. Зокрема, обговорювалась ситуація на півдні. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Заслухав доповіді щодо ситуації на передовій, і зокрема на Південному напрямку фронту. Ми продовжуємо звільняти нашу землю від окупантів", - написав Зеленський.

Він додав, що на засіданні обговорили першочергові дії, які необхідні для стабілізації ситуації у звільнених населених пунктах.

"Маємо повернути мирне життя нашим людям. Вони цього довго чекали", - зазначив президент.

На Ставці також не обійшли питання, що стосується ймовірних ракетних ударів. Від них знову може постраждати енергетична інфраструктура, тому такі об'єкти повинні перебувати під посиленим захистом.

"Україна має бути максимально готова до зими. Усе для цього робимо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни. У Ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Ситуація на Херсонщині

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Полковник у відставці Сергій Ільницький зазначив, що російські окупанти підготували багато пасток на Херсонщині. Вони замінували велику територію, що може значно ускладнити просування українських захисників.

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