Зеленський призначив першого заступника Буданова: хто він

Головне:
- Сергій Кислиця став першим заступником Буданова
- Кислиця продовжить дипломатичну роботу та братиме участь у переговорах
Сергій Кислиця офіційно отримав посаду першого заступника Кирила Буданова від президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в Указі №14/2026 на сайті ОПУ.
Напередодні, 3 січня, президент заявив, що особисто зустрівся з Кислицею і обговорив деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в ОП.
Чим буде займатися Кислиця
Мова йшла про забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.
"Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", - заявив тоді Зеленський.
Чому Буданов став очільником Офісу президента
Главред писав, що Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.
Глава держави одразу пояснив таке своє рішення. На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах. А Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.
Кадрові рішення Зеленського - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.
Раніше президент України призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.
Напередодні стало відомо, що Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Денису Шмигалю посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.
Про джерело: Офіс Президента України
Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.
