Зеленський призначив першого заступника Буданова: хто він

Зеленський підписав Указ після того, як особисто озвучив пропозицію кандидату.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-naznachil-pervogo-zamestitelya-budanova-kto-on-10729502.html Посилання скопійоване

У Буданова офіційно з'явився перший заступник / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Сергій Кислиця став першим заступником Буданова

Кислиця продовжить дипломатичну роботу та братиме участь у переговорах

Сергій Кислиця офіційно отримав посаду першого заступника Кирила Буданова від президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в Указі №14/2026 на сайті ОПУ.

Напередодні, 3 січня, президент заявив, що особисто зустрівся з Кислицею і обговорив деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в ОП.

відео дня

Чим буде займатися Кислиця

Мова йшла про забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

"Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", - заявив тоді Зеленський.

Чому Буданов став очільником Офісу президента

Главред писав, що Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Глава держави одразу пояснив таке своє рішення. На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах. А Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Кадрові рішення Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Раніше президент України призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.

Напередодні стало відомо, що Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Денису Шмигалю посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред