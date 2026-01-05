Василь Малюк йде з посади голови СБУ - Зеленський

Що відомо:
- Голова СБУ Василь Малюк йде з посади
- Василь Малюк залишиться працювати у системі СБУ
Василь Малюк йде з посади голови Служби безпеки України. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Він доручив Малюку зробити напрямок українських асиметричних операцій найсильнішим у світі.
"Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Слава Україні!" - зазначив президент.
Заява Василя Малюка
Василь Малюк особисто також підтвердив, що йде з посади. Водночас він залишається у системі СБУ та буде працювати над тим, щоб задавати ворогу максимальної шкоди.
"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю!" - йдеться у тексті заяви.
Кадрові рішення Зеленського - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.
Раніше президент України призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.
Напередодні стало відомо, що Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Денису Шмигалю посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.
Про персону: Василь Малюк
Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, голова Служби безпеки України. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.
