Київстар 'посипався': масштабний збій в додатку і з поповненням рахунку

Мобільний оператор обіцяє відновити роботу цих сервісів найближчим часом.
Один з провідних операторів мобільного зв'язку в Україні компанія Київстар повідомила про те, що у частини клієнтів можуть виникати обмеження при поповненні рахунку, зміні тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар.
Мобільний оператор обіцяє відновити роботу цих сервісів найближчим часом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії в Facebook.
"Наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичайному режимі. Однак, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження при поповненні рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар", - відзначили в компанії.
У повідомленні підкреслюється, що IT-фахівці вже працюють над відновленням роботи цих додаткових сервісів.
"Ми щиро вибачаємося за тимчасові складнощі і просимо спробувати поповнити рахунок через годину", - резюмували в прес-службі.
Додамо, що в коментарях користувачі обурюються, що компанія так і не змогла налагодити роботу сервісів. У свою чергу в Київстарі обіцяють налагодити роботу "в найближчі години".
Раніше в компанії Київстар прокоментували перебої в роботі сервісів.
Як йдеться в офіційному повідомленні у частини абонентів передплачених тарифних планів виникли тимчасові складнощі при дзвінках в мережі і на номери контакт-центру.
У прес-службі компанії вибачилися за незручності і повідомили про роботи з ліквідації наслідків аварії.
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