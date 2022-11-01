Київстар 'посипався': масштабний збій в додатку і з поповненням рахунку

Київстар повідомив про масштабний збій / pronews.gr

Один з провідних операторів мобільного зв'язку в Україні компанія Київстар повідомила про те, що у частини клієнтів можуть виникати обмеження при поповненні рахунку, зміні тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар.

Мобільний оператор обіцяє відновити роботу цих сервісів найближчим часом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії в Facebook.

"Наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичайному режимі. Однак, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження при поповненні рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар", - відзначили в компанії.

У повідомленні підкреслюється, що IT-фахівці вже працюють над відновленням роботи цих додаткових сервісів.

"Ми щиро вибачаємося за тимчасові складнощі і просимо спробувати поповнити рахунок через годину", - резюмували в прес-службі.

Додамо, що в коментарях користувачі обурюються, що компанія так і не змогла налагодити роботу сервісів. У свою чергу в Київстарі обіцяють налагодити роботу "в найближчі години".

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Раніше в компанії Київстар прокоментували перебої в роботі сервісів.

Як йдеться в офіційному повідомленні у частини абонентів передплачених тарифних планів виникли тимчасові складнощі при дзвінках в мережі і на номери контакт-центру.

У прес-службі компанії вибачилися за незручності і повідомили про роботи з ліквідації наслідків аварії.

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