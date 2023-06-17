"Санітарна зона" в Україні: Тука розповів, чого насправді хоче досягти Путін

Однією з причин є те, що РФ хоче зафіксувати "досягнуті успіхи", бо ситуація для російських збройних сил виглядає доволі тривожною.

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Тука розповів, чого насправді хоче досягти Путін заявами про "санітарну зону" / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив створенням так званої "санітарної зони" на території України. Ексзаступник глави МінТОТ, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука в інтерв'ю Главреду розповів, чого Путін хоче досягти такою заявою.

"По-перше, треба зафіксувати "досягнуті успіхи", бо ситуація для російських збройних сил виглядає доволі, як каже Скабєєва, тривожною. По-друге, треба домогтися припинення вогню і початку абсолютно невизначених гумових переговорів, які можуть тривати роками. По-третє, треба ці досягнення ще й вдало продати "глубинному русскому народу", - зазначив Тука.

Він підкреслив, що ці три тези фактично і відповідають вкиду, який зробив Путін про створення демілітаризованої зони.

"Але зрозуміло, що за поточних обставин Україна ніколи не погодиться на те, щоб така зона була створена на її території. Я сподіваюся, що і вище політичне керівництво України це розуміє. Але тут Кремлем можуть бути застосовані важелі впливу на своїх, так би мовити, союзників — керівництво Туреччини, Бразилії, Китаю, до певної міри Індії, Римо-католицької церкви, Індонезії, тобто тих людей, які намагаються таким чином відігравати роль зовнішніх "миротворців" відносно позицій колективного Заходу, який підтримує Україну в прагненні одностороннього поновлення контролю над своєю територією", - розповів колишній голова Луганської ВЦА.

За його словами, саме для так званих союзників РФ і висловлювлюється така позиція країни-агресорки — мовляв, дивіться, Путін готовий до переговорів, війну треба зупинити за будь-яку ціну.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Путін пригрозив створенням "санітарної зони" в Україні

Нещодавно Путін пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

"Якщо прильоти на територію РФ продовжаться, Москва повинна буде розглянути питання створення в Україні санітарної зони, щоб вони не могли дістати нас", - заявив російський диктатор.

Російський чиновник, заступник голови Радбезу країни-окупанта Росії Дмитро Медведєв після дивних заяв Путіна й собі розмріявся про "санітарну зону" до Львова, який він назвав "польським Лембергом".

"З урахуванням ворожих рішень щодо постачання "київському режиму" дедалі більше далекобійних видів зброї, така лінія має проходити біля Львова (польського Лемберга), щоб відіграти реальну захисну роль. Тоді це й будуть нові безпечні межі того, що раніше називали "країна 404", - видав Медведєв.

Пізніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву російського диктатора про "санітарну зону". Він підкреслив, що Путін відкрито декларує свою єдину мету: деіндустріалізацію України (руйнування об'єктів інфраструктури та енергетики) і створення сірої "санітарної" (забрудненої, безлюдної) зони.

Дивіться повне інтерв'ю Георгія Туки спеціально для Главреда:

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