"Вони знахабніли?": Путін видав, що Україна нібито займає "історичні території" РФ

Диктатор видав, що Україна нібито виникла тільки в 1922 році, після того як Ленін "з якогось переляку" віддав їй "російські землі".

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Путін видав, що Україна нібито займає "історичні території" РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот із відео

Глава кремлівського режиму Володимир Путін вигадав, що Україна буцімто займає "історичні території" країни-агресорки Росії. Таку цинічну заяву диктатор зробив під час зустрічі з воєнкорами, передають російські пропагандистські ЗМІ.

"Чому вони (українці – ред.) нашим коштом повинні жити і на наших історичних територіях? А якщо хочуть жити на наших історичних територіях, тоді повпливайте на своє політичне керівництво таким чином, щоб вибудовувалися стосунки нормальні з Росією, щоб нам з цих територій ніхто не погрожував. У цьому ж проблема!", - видав Путін.

За словами диктатора, він вбачає загрозу в тому, що НАТО буцімто намагається зайти на ці його "історичні території". Російський диктатор в пориві емоцій вигукнув: "Вони знахабніли, ні?!".

У своїй промові глава кремлівського режиму знову все перебрехав в історії. Він видав, що Україна нібито виникла тільки в 1922 році, після того як Ленін "з якогось переляку" віддав їй "російські землі".

Нагадаємо, нещодавно Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні. Глава Кремля пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

Окрім того, Путін вперше відреагував на рейди "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Як зазначив глава Кремля, ситуація на Бєлгородщині нібито пов'язана з бажанням України відволікти російських окупантів з "найважливіших напрямків".

Дивіться відео про те, як Путін демонстративно принизив Шойгу:

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