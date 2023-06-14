Медведєв розмріявся про 'санітарну зону' до Львова та пригрозив Заходу

Дмитро Медведєв видав чергову абсурдну заяву та пригрозив знищенням кабельного зв'язку Заходу.

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Медведєв пригрозив Заходу / колаж: Главред, фото: Іван Станіславський, скріншот: відео Youtube

Медведєв після дивних заяв Путіна й собі розмріявся про "санітарну зону" до Львова.

"З урахуванням ворожих рішень щодо постачання київському режиму дедалі більше далекобійних видів зброї така лінія має проходити межами Львова (польського Лемберга), щоб відіграти реальну захисну роль. Тоді це й будуть нові безпечні межі того, що раніше називали "країна 404",- написав Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Окрім цього, він в черговий раз пригрозив Заходу.

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"Якщо виходити з доведеності співучасті західних країн у підриві "Північних потоків", то у нас не залишилося жодних, навіть моральних, обмежень утримуватися від знищення кабельного зв'язку наших ворогів, прокладеного дном океану", - дописав Медведєв.

Нісенітниці від Медведєва

Нагадаємо, що Медведєв вибухнув погрозою Росії "завдати превентивного ядерного удару". Заступник Володимира Путіна в Радбезі агресора Росії Дмитро Медведєв злякався нібито ймовірності "передачі західним світом Україні ядерної зброї".

Медведєв напився і намагався вбити себе. У Мережі дізналися про чергову спробу суїциду. Дмитро Медведєв важко виходить із "запою" та у тверезому стані в основному перебуває в депресії.

США повинні відшкодувати РФ руйнування Маріуполя, Медведєв знову видав беліберду і вкотре з черговою одіозною і маячно-пропагандистською заявою. Цього разу Медведєв зажадав, щоб США грошима компенсували Росії збитки в плані тих міст, які зруйнували російські окупанти.

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