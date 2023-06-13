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"Санітарна зона - знищення всього": у Зеленського різко відповіли на маячню Путіна

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2023, 21:10 оновлено 13 червня, 21:33
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Михайло Подоляк пояснив, якими саме Путін бачить українські території, говорячи про "санітарну зону".
Володимир Путін, Михайло Подоляк
Михайло Подоляк пояснив, що означає путінська санітарна зона в Україні / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Російський диктатор разом зі своїми окупантами програє війну, яку розв'язав проти України і тепер нічого не можуть зробити. Тепер Путін прямо говорить про те, що хоче створити безлюдну зону в Україні. Про це на своїй сторінці в Twitter заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву диктатора про "санітарну зону".

Таку безлюдну зону Путін хоче створити на окупованих територіях України шляхом руйнування об'єктів інфраструктури та енергетики.

"Путін відкрито декларує свою єдину мету: деіндустріалізацію України (руйнування об'єктів інфраструктури та енергетики) і створення сірої "санітарної" (забруднена, безлюдна) зона. Читайте по губах: ми не можемо захопити всю Україну, тому підірвали Каховську ГЕС і не збираємося зупинятися. Ми підірвемо всю окуповану територію і обстріляємо ракетами всю незайняту територію. Очевидно, це "каховська сповідь", - написав Подоляк.

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Він додав, що тепер Міжнародний кримінальний суд може задуматися про видачу другого ордер на арешт Путіна.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк пояснив, що означає путінська санітарна зона в Україні / фото: скріншот

В ефірі телемарафону Подоляк додав, що це злочин проти людяності. Цей злочин окупанти скоюють, тікаючи з української території, щоб "знищити максимально все".

Нагадаємо, Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні. Глава Кремля пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Уже відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Президент України Володимир Зеленський назвав ганебною байдужістю реакцію Заходу на підрив окупантами Каховської ГЕС. Він наголосив, що російські окупанти вдарили по Каховській ГЕС і повністю зруйнували її. Цей теракт став причиною загибелі людей, тварин. Однак Україна так і не отримала належної підтримки від світової спільноти.

У Міноборони України заявили, що російські окупанти переміщують свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантні війська і 49 армію. Заступниця міністра оборони Анна Маляр наголосила, що тепер стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

Біолог Владислав Балінський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Михайло Подоляк
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