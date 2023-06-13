Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні

Путін пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

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Путін про війну в Україні / Колаж Главред, фото Дніпропетровська ОВА, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін зробив нову заяву про цілі війни в Україні і так званої "спеціальної військової операції".

За словами Путіна, цілі змінюються, проте в той же момент залишаються тими ж самими.

"Цілі" спецоперації "змінюються відповідно до поточної ситуації", - йдеться в заяві Путіна, які поширили росЗМІ.

Однак майже відразу Путін додав, що в цілому вони (цілі - ред.) залишаються тими ж.

Російський диктатор додав, що для нього і всієї країни вони носять "фундаментальний характер".

"Санітарна зона в Україні"

Путін пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

"Якщо прильоти на територію РФ продовжаться, Москва повинна буде розглянути питання створення в Україні санітарної зони, щоб вони не могли дістати нас", — заявив російський диктатор.

Путін про війну в Україні / скріншот

Війна в Україні

Керівник держави-окупанта Росії Володимир Путін втратив колишню владу. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня перейшов до відкритого конфлікту з керівництвом Міноборони країни-окупанта Росії - Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим.

Пригожин, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі звернувся до військового відомства з вимогою надати бойовикам зброю.

Пізніше Пригожин вивів своє бандформування з Бахмута Донецької області. Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що угруповання Вагнер практично повністю розбита.

Дивіться відео, як Путін публічно принизив Шойгу:

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