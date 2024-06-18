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"Буде адекватна відповідь": в ЗСУ зробили заяву про ударний "кулак" РФ на Луганщині

Руслана Заклінська
18 червня 2024, 20:01
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Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, керівництво в курсі ситуації і вживає відповдних заходів, розповів речник ОСУВ "Хортиця".
'Буде адекватна відповідь': в ЗСУ зробили заяву про ударний 'кулак' РФ на Луганщині
ЗСУ готові до наступу окупантів у Луганській області / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Не варто панікувати через повідомлення про наступ окупантів у Луганській області. Керівництво ЗСУ і вище політичне керівництво держави знає про ситуацію і приймає відповідні заходи. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Керівництву і Збройних сил, і вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, тобто про ворога все відомо", - сказав речник.

Волошин зазначив, що детальну інформацію щодо підготовки та забезпечення ворожого угруповання може надати Головне управління розвідки Міноборони України, яке активно діє на цьому напрямку.

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"Я скажу від нашого угруповання, що Сили оборони та ЗСУ оборони готові до будь-якого розвитку подій. І наші захисники дадуть адекватну відповідь на тому напрямку", - додав речник.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Нова заява Третьої штурмової бригади

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов підкреслив, що своєю заявою військові його бригади хотіли зробити "постріл у дві мішені".

"Ми у тому числі інформуємо населення і намагаємося реально розповісти, що зараз відбувається на передньому краї в цілому на лінії бойового зіткнення. І також ми говоримо про те, що нам потрібні резерви, - пояснив майор в ефірі телемарафону.

Кудряшов наголосив, що 3 окрема штурмова бригада є однією з передових військових формувань Збройних сил України, що завжди діє найгарячіших точках країни. За його словами, бригаді потрібна допомога для того, щоб більш ефективно і безпечно виконувати бойові завдання на передовій.

Наступ РФ - останні новини з фронту

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади повідомили, що росіяни підготували угруповання до 10 тисяч осіб для наступу на кордони Луганської області. Військові стверджують, що окупанти наступають танковими полками, залучили артилерію та додаткові загони приватних військових компаній.

Також російські окупанти, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. Це створює загрозу для основного шляху постачання ЗСУ на сході.

Як повідомляв Главред, незважаючи на напружену ситуацію та постійні штурми, ЗСУ проводять успішні контратаки на Харківщині. Українським військовим вдалося покращити тактичне положення і просунутися в районі села Глибоке, на північ від Харкова. Водночасс ЗСУ вдалося перебити логістичні шляхи окупантів, зокрема в Липцях де ворог вже не може застосовувати бронетехніку.

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