РФ має відповідати: Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський після удару по Дніпропетровщині наголосив на тому, що Росія має відповідати за свій терор.

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Зеленський жорстко відреагував на удар по Дніпропетровщині / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині 19 квітня. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, у Дніпрі ведуться рятувальні операції після удару, завданого російськими силами. Декілька поверхів будинку зруйновані, а вокзал зазнав значних пошкоджень.

"Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський. відео дня

Він додав, що кожна країна, яка постачає Україні системи протиповітряної оборони, кожен лідер, що допомагає переконати інших партнерів у необхідності розміщення цих систем не лише на складах, а й у реальних містах і громадах, що постійно піддаються терористичним нападам, усі вони, хто підтримує нашу оборону, є рятівниками життів.

"Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців – це глобальна потреба. Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "шахед" мають збиватися", - резюмував президент України.

Він підкреслив, що світ може забезпечити це, оскільки у партнерів є необхідні засоби. Це було доведено, зокрема, на Близькому Сході, і тепер це має спрацювати у небі Європи.

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетний удар 19 квітня - наслідки атаки РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 квітня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку. Існує загроза того, що під завалами можуть залишитися люди.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що удар був завданий у самому центрі міста, серед постраждалих є цивільні особи.

У ніч на п'ятницю, 19 квітня, в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку з боку РФ. В ПС ЗСУ близько п'ятої ранку попередили про рух ракет у напрямку Одеси та Дніпра.

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