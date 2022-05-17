Одна з наймасштабніших ракетних атак на Львівщину: Садовий розповів про наслідки нічного обстрілу

Невідомо, чи був Львів метою ракетного обстрілу окупантів / Фото УНІАН

У ніч на вівторок, 17 травня, у Львівській області було дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів. Це була одна з найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет.

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

"У Львові жодна ракета не приземлилася. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо, чи було наше місто метою цього разу", - зазначив він.

Садовий додав, що в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об'єкт залізничної інфраструктури. У навколишніх будинках вилетіли шибки.

"І це все в 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це дійсно була одна з найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватися далі, передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильоти ракет або роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі", - написав Садовий.

Як повідомляв Главред, в ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували ракетами кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ і область, а також Харківщина і Львівщина.

Крім того, вранці 17 травня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі та багато поранених.

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