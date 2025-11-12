До 12 годин без світла: зʼявилися нові графіки відключень на 13 листопада

В Укренерго пояснили, як відключатимуть світло 13 листопада.

Графіки відключення світла на 13 листопада / Колаж: Главред, фото УНІАН

Головне:

В Україні вводять графіки відключення світла на 13 листопада

Світло вимикатимуть у більшості регіонів України

У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України будуть вимикати електроенергію згідно з графіками. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України. Про це повідомили в Укренерго.

У компанії зазначили, що для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 будуть застосовуватись погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг.

Також графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

У компанії закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Які регіони будуть сидіти без світла найбільше – графіки відключень на зиму

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду зазначив, що точно передбачити ситуацію неможливо. У попередні опалювальні сезони (грудень–лютий) масштабних ударів по енергосистемі взимку не зафіксовано. Прифронтові зони завжди страждали, незалежно від сезону, зокрема Харківська, частково Дніпропетровська та Одеська області.

"Тому нейтральний сценарій, на мою думку, — це, у кращому випадку, режим 50/50: 12 годин світло є, 12 — немає", - вказав він.

За його словами, найбільше ризику піддаються найбільш уразливі регіони — Харківська, Сумська та Чернігівська області, де енергосистема раніше мала слабку генерацію та обмежені можливості розподілу електроенергії. Одеська область також уразлива через обмежену власну генерацію та розподільчі потужності.

Нагадаємо, Главред писав, що 12 листопада в Україні також діють графіки відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

"Уникнути їх неможливо. Вони можуть лише ставати більш тривалішими, тому що ворог щодня вибиває генерацію", - каже Нагорняк.

Крім цього, найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

