З Маріуполя та Азовсталі вдалося врятувати 500 цивільних, евакуація була важкою – ОП

Україна робитиме все, щоб врятувати з розбомбленого міста і, зокрема, із заводу Азовсталь усіх мирних жителів та військових, каже Єрмак.
Майже 5 сотень мирних мешканців вдалося вивезти з Маріуполя та Азовсталі під час операції з евакуації.
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. За його словами, вивезти людей з розбомбленого окупантами міста було складно.
"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та Азовсталі. Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", – написав Єрмак.
За словами голови ОП, у ці хвилини триває наступний етап порятунку мирних жителів з Азовсталі. Він зазначив, що про результати повідомлять згодом.
Евакуація цивільних з Азовсталі
Нагадаємо, 1 травня з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за день вдалося вивезти близько ста осіб.
Евакуація продовжилася і в наступні дні.
У четвер, 5 травня, коли повинен був відбутися черговий етап евакуації, у полку Азов повідомили, що російські окупанти порушують режим тиші і не дають можливості вивезти людей.
Як повідомив 5 травня президент України Володимир Зеленський, триває рятувальна операція з Маріуполі за допомогою Організації об'єднаних націй та Комітету Червоного Хреста. Він наголосив, що з блокованого військами РФ Маріуполя вдалося евакуювати понад 300 осіб, а також понад 150 мирних жителів з заводу Азовсталь.
Бої за Азовсталь
За Азовсталь зараз тривають важкі бої українських захисників з російськими окупантами. Противник прорвався на Азовсталь і зараз частина території заводу захоплена ворогом.
За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, російські окупанти прагнуть до 9 травня "добити" полк Азов і "продати" цю інформацію по пропагандистських каналах РФ.
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