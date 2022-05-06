З Маріуполя та Азовсталі вдалося врятувати 500 цивільних, евакуація була важкою – ОП

З Маріуполя та Азовсталі вдалося врятувати 500 цивільних, повідомив Єрмак/ ОПУ, Полк "Азов"

Майже 5 сотень мирних мешканців вдалося вивезти з Маріуполя та Азовсталі під час операції з евакуації.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. За його словами, вивезти людей з розбомбленого окупантами міста було складно.

"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та Азовсталі. Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", – написав Єрмак.

За словами голови ОП, у ці хвилини триває наступний етап порятунку мирних жителів з Азовсталі. Він зазначив, що про результати повідомлять згодом.

Евакуація цивільних з Азовсталі

Нагадаємо, 1 травня з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за день вдалося вивезти близько ста осіб.

Евакуація продовжилася і в наступні дні.

У четвер, 5 травня, коли повинен був відбутися черговий етап евакуації, у полку Азов повідомили, що російські окупанти порушують режим тиші і не дають можливості вивезти людей.

Як повідомив 5 травня президент України Володимир Зеленський, триває рятувальна операція з Маріуполі за допомогою Організації об'єднаних націй та Комітету Червоного Хреста. Він наголосив, що з блокованого військами РФ Маріуполя вдалося евакуювати понад 300 осіб, а також понад 150 мирних жителів з заводу Азовсталь.

Бої за Азовсталь

За Азовсталь зараз тривають важкі бої українських захисників з російськими окупантами. Противник прорвався на Азовсталь і зараз частина території заводу захоплена ворогом.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, російські окупанти прагнуть до 9 травня "добити" полк Азов і "продати" цю інформацію по пропагандистських каналах РФ.

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