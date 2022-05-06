Орки обстріляли на Азовсталі евакуаційне авто: є загиблий і поранені

Орки обстріляли на Азовсталі евакуаційне авто/ Telegram Полк "Азов"

Окупанти обстріляли на території заводу Азовсталь автомобіль, який їхав забирати мирних мешканців, котрі ховаються на території заводу.

Про це повідомили у полку "Азов" у Telegram. Зазначається, що в цей час якраз повинен був діяти режим тиші для евакуації людей.

"Під час режиму припинення вогню на території заводу Азовсталь росіянами із застосуванням ПТРК (протитанковий ракетний комплекс – ред.) було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинув один український боєць, ще шестеро поранені.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", – наголосили у полку "Азов".

Евакуація цивільних з Азовсталі

Нагадаємо, 1 травня з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за день вдалося вивезти близько ста осіб.

Евакуація продовжилася і в наступні дні.

У четвер, 5 травня, коли повинен був відбутися черговий етап евакуації, у полку Азов повідомили, що російські окупанти порушують режим тиші і не дають можливості вивезти людей.

Як повідомив 5 травня президент України Володимир Зеленський, триває рятувальна операція з Маріуполі за допомогою Організації об'єднаних націй та Комітету Червоного Хреста. Він наголосив, що з блокованого військами РФ Маріуполя вдалося евакуювати понад 300 осіб, а також понад 150 мирних жителів з заводу Азовсталь.

Вранці 6 травня глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що під час операцій з евакуації з Маріуполя і Азовсталі загалом вдалося вивезти майже 500 цивільних. Він зазначив, що зараз триває наступний етап порятунку мирних жителів з Азовсталі.

За Азовсталь зараз тривають важкі бої українських захисників з російськими окупантами. Противник прорвався на Азовсталь і зараз частина території заводу захоплена ворогом.

Читайте також: