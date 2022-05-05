Ситуація в Маріуполі критична: всі сили кинули на її рішення - Арестович

Арестович / УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Азовсталі склалася критична ситуація.

В інтерв'ю Фейгінlive Арестович розповів, що президент України Володимир Зеленський прикладає максимальну кількість зусиль, щоб вирішити проблему дипломатичним шляхом.

"Вони вирішили остаточно перемогти Азовсталь і пішли в крутий наземний штурм. Головна задумка полягає в тому, щоб до 9 травня оголосити про взяття Маріуполя. Вони пішли в атаку, наші хлопці їх вибили, але ця ситуація вкрай критична. Президент кинув всі сили дипломатії, щоб вирішити проблему", - заявив Арестович.

За словами радника глави Офісу президента, наступні кілька днів очікуються напруженими. Ключовими напрямками стануть:

Криворізький напрямок;

Запорізький напрямок;

зона ООС.

"У росіян багато резервів. Вони спробують дотиснути хоч якусь "перемогу" до 9 травня", - сказав Арестович.

читайте такожБитва ЗСУ зі зброєю Заходу з військами РФ і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війни

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

В обложеному російськими окупантами Маріуполь у середу, 4 травня, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь.

Російський окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

Як уточнюють джерело Української правди, російські військові другий день штурмують завод Азовсталь

Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На Азовсталі йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

Читайте також: