УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ситуація в Маріуполі критична: всі сили кинули на її рішення - Арестович

5 травня 2022, 01:10

У наступні кілька днів варто очікувати інтенсифікацію бойових дій.

Арестович, Маріуполь
Арестович / УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Азовсталі склалася критична ситуація.

В інтерв'ю Фейгінlive Арестович розповів, що президент України Володимир Зеленський прикладає максимальну кількість зусиль, щоб вирішити проблему дипломатичним шляхом.

"Вони вирішили остаточно перемогти Азовсталь і пішли в крутий наземний штурм. Головна задумка полягає в тому, щоб до 9 травня оголосити про взяття Маріуполя. Вони пішли в атаку, наші хлопці їх вибили, але ця ситуація вкрай критична. Президент кинув всі сили дипломатії, щоб вирішити проблему", - заявив Арестович.

За словами радника глави Офісу президента, наступні кілька днів очікуються напруженими. Ключовими напрямками стануть:

  • Криворізький напрямок;
  • Запорізький напрямок;
  • зона ООС.

"У росіян багато резервів. Вони спробують дотиснути хоч якусь "перемогу" до 9 травня", - сказав Арестович.

читайте такожБитва ЗСУ зі зброєю Заходу з військами РФ і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війни

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

В обложеному російськими окупантами Маріуполь у середу, 4 травня, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь.

Російський окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

Як уточнюють джерело Української правди, російські військові другий день штурмують завод Азовсталь

Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На Азовсталі йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

Читайте також:

viber
війна в Україні Олексій Арестович Маріуполь
Реклама
Популярне
Проллється грошовий дощ: названі знаки, які зможуть розбагатіти цього літаПроллється грошовий дощ: названі знаки, які зможуть розбагатіти цього літа Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки доліГороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі "Дві думки - моя і неправильна": названі знаки, з якими марно сперечатися"Дві думки - моя і неправильна": названі знаки, з якими марно сперечатися "Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні "Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко"Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко
Підтримайте Главред

Останні новини

01:45

Астролог назвав найнебезпечніші області України в травні: "можливі ракетні обстріли, пожежі і руйнування":

01:15

День акушерки 2022 в Україні: привітання і красиві картинки і свята

01:10

Ситуація в Маріуполі критична: всі сили кинули на її рішення - АрестовичВідео

00:51

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:34

Потужний ракетний удар РФ по Україні: що відомо про руйнуванняВідео

Реклама
00:22

Арестович оцінив ризик ядерного удару Росії по УкраїніВідео

04 травня, середа
23:52

Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками АзовсталіВідео

23:40

Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

23:25

Зітруть орків у порох: ЗСУ отримали від США майже всі обіцяні гаубиці

23:20

Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняВідео

23:20

У Маріуполь не поспішає: кремлівського пропагандиста засікли напівголим у Дубаї

22:59

Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30Відео

22:33

Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на АзовстальВідео

22:24

Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України з футболістами ДинамоВідео

22:08

Армія РФ намагається наступати на трьох напрямках – АрестовичВідео

21:59

Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерноВідео

21:56

Євробачення-2022 ще навіть не почалося: названо топ-5 переможців конкурсуВідео

21:37

"Смертельний ураган" для рашистів: захисників України озброїли гранатометами MilkorВідео

21:02

"Вони не винні": екстренер збірної України зашкварився захистом спортсменів РФВідео

21:01

Потужний вітер і заморозки: Україну атакує небезпечна погодаВідео

Реклама
20:26

Під виття сирен чутні вибухи: окупанти випустили ракети по центру ДніпраВідео

20:24

Кораблі РФ з ракетами "Калібр" у бойовій готовності: Генштаб попередив про загрозу з Чорного моряВідео

20:18

"Військторг є скрізь": у РФ можуть створити Бєлгородську народну республіку - ДаніловВідео

20:00

Нацгвардійці "підсмажили" три ворожі БМП і знищили безліч орків на Ізюмському напрямку – фотоВідео

19:47

Орки вже на Азовсталі: захисники Маріуполя вийшли на зв'язок і розповіли про важкі боїВідео

19:38

Пунктик Москви: чому Кремль наполегливо намагається загнати Молдову до нью-СРСРПогляд

19:26

Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціВідео

19:21

Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем

19:20

Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Битва ЗСУ зі зброєю Заходу з Росією і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війниВідео

19:06

"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

19:03

Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваВідео

18:58

Сергій Стерненко. Лавров допоміг Україні отримувати зброю від ІзраїлюВідеоблоги

18:58

В Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

18:47

Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи ПутінаВідео

18:36

Кузьма б пишався - легендарний хіт Скрябіна переспівали про українські міста-герої війни з РФВідео

18:31

Помста за ліквідацію штабу під Ізюмом: командири РФ женуть орків у "м'ясорубку"Відео

18:24

Росіяни взяли в полон відомого українського бабака-віщуна ТимкуВідео

17:54

Армія України знищила "еліту" військ Росії – Москва вимушено змінює тактику – МіноборониВідео

17:53

"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з МаріуполяВідео

Реклама
17:48

Зеленського в Раді зустріли стоячи і з оваціями: з'явилося відео дивовижної реакції ПорошенкаВідео

17:43

У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифриВідео

17:37

Ігри в ядерний апокаліпсис: чому Росія більш чокнута, ніж СРСРПогляд

17:27

Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Відео

17:22

У Білорусі готують масові розстріли незгодних: вводять страту за "спробу теракту"Відео

17:22

Куди зник Олег Винник: ЗМІ турбуються про зникнення артиста

17:07

Кошовий розповів, про що спілкувався із Зеленським на Банковій і в якому стані президентВідео

17:00

Бійці ЗСУ знищили колону окупантів Росії в районі Ізюму Харківської областіВідео

16:58

Ностальгія за СРСР, ставлення до російськомовних і Дня перемоги: в Україні провели велике опитуванняВідео

16:55

Ворог змінює тактику: В'ятрович назвав головну мету РФ у війні проти УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти