Кругова оборона Азовсталі: рашисти кинули на штурм авіацію, артилерію і піхоту

Окупанти штурмують Азовсталь / t.me/polkazov

В Маріуполі Донецької області російські окупанти продовжують штурм Азовсталі. Ворог застосовує авіацію, артилерію і піхоту.

"Штурм Азовсталі триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу", - йдеться в повідомленні Азова.

Відзначається, що ворог застосовує авіацію, артилерію і піхоту.

Що відомо про штурм Азовсталі

4 травня командир Азова підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на Азовсталі вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, йде вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, в результаті чого там йдуть важкі кровопролитні бої.

5 травня в Азові зазначили, що на території Азовсталі третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку щодо евакуації цивільних.

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