Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети - Зеленський

Президент розповів про виробництво власної української далекобійної зброї та її застосування.

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Україна провела випробування власної балістичної ракети / Коллаж: Главред, фото: ОП, Минобороны РФ

Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

"Українські захисники застосовують далекобійну ракету-дрон "Паляниця", а нова балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Україна також має "Нептуни", щонайменше 15 "Богдан" щомісяця та нову ремонтну базу для техніки", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що лише за перше півріччя цього року Україна виробила у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. До того ж можливе створення 4 мільйонів дронів, вже понад 1,5 мільйона законтрактовано.

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"Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, із лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей", – сказав він.

Зеленський анонсував укладання угод та підписання важливих документів. До того ж він зазначив, що в Україну прийдуть працювати нові компанії.

Дивіться відео з виступом Володимира Зеленського на форумі:

Україна провела випробування власної балістичної ракети / фото: скріншот

Нова ракета-дрон Паляниця - головні новини

У суботу, 24 серпня, Володимир Зеленський оголосив про перше успішне використання нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Проте цю зброю могли застосовувати й раніше під час ударів по ворожих об’єктах, пише Defense Express. Зокрема - під час атак на тимчасово окупованих територіях.

У матеріалі Главреда "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нова зброя для ЗСУ Паляниця дістане до російської столиці з Харкова і Сум.

Ракети українського виробництва та їх дальність ураження / Інфографіка: Главред

Через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо. Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.

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