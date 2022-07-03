ЗСУ перейдуть у контрнаступ, звільнять Херсон і проведуть спецоперацію у Росії – Арестович

Війська України звільнять Херсон, після чого розпочнеться переполох в Кремлі і самій Росії - Арестович / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Першим кроком на шляху до завершення війни РФ проти України має стати повернення захопленого Херсону. Після початку хвилі контрнаступу ЗСУ в російському суспільстві і керівництві держави почнеться переполох. Внаслідок такої ситуації "спеціальна операція" відбудеться вже у самій Росії, а українські військові будуть в ній задіяні в якості миротворців, яких запросить тимчасовий уряд. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що коли ЗСУ перейдуть до повномасштабної контрнаступальної військової операції, у Росії, як в суспільстві, так і структурі влади, почнеться "зрада". Провал агресивних планів Москви почнеться з повернення під контроль української армії.

читайте такожКоли армія України звільнить Херсон, почнеться розпад Росії Путіна – політологЗгідно з прогнозом, далі піде "спеціальна військова операція" вже на території РФ.

"Те, що відбувається зараз - це розтягнута російська поразка. Після якої "спеціальна операція" почнеться в самій Росії", - вважає Арестович.

У операції будуть задіяні українські миротворці.

"Не у вигляді інтервенції, а на запрошення умовного тимчасового уряду", - підкреслив Олексій Арестович.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що постачання зброї із Заходу в Україну затягуються через дефіцит озброєнь на складах. За його словами, склади поповнюються, і після того, як їх заповнять, техніка відправиться до Києва протягом одного або декількох місяців.

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен припускає сценарій, за якого війна Росії проти України може перетворитися на затяжний конфлікт. За його словами, Путіну потрібен такий варіант, щоб не допустити зближення України з НАТО і Євросоюзом, а також перешкодити відновленню держави після війни.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, глава РФ Володимир Путін збирається шукати посилення для своєї армії на війні проти України. На думку Жданова, Путін спробує підключити до бойових дій Білорусь Лукашенка і країни ОДКБ. Зокрема, він може вимагати від них або військ, або військової техніки для захоплення української держави.

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