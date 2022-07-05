Російська армія досягла свого піку: Арестович здивував прогнозом

Арестович / УНІАН , sprotyv.info

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ російська армія досягла піку своєї боєготовності.

За його словами, армія РФ навряд чи буде сильнішою в цій війні.

"Резерви на паузі. Я впевнений, що вони ще там щось підсоберуть, але насправді, якби могли зібрати, зібрали б вже і кинули. Вони піднялися за цей час Сєвєродонецької-Лисичанської операції на пік своєї боєготовності. Більше і сильніше російська армія навряд чи вже буде в цій війні, ніж те, чого вони досягли станом на два-три тижні тому приблизно", - розповів радник голови ОП.

"Ну, якщо там не оголосять повну мобілізацію, у що я в принципі не вірю...", – додав він.

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Ситуація в Лисичанську

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

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