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Рубка провалилася, вогонь розплавив Мінськ: нові деталі знищення ВДК РФ

Олексій Тесля
13 вересня 2023, 20:00 оновлено 13 вересня, 20:05
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ВДК Мінськ або перекинувся з опор, або його корпус розломлений, не виключають військові аналітики.
БДК Мінськ
ВДК Мінськ знищили в Севастополі / Колаж: Главред, Фото: t.me/Crimeanwind, defence-ua.com

В результаті ударів в Севастополі підводний човен Ростов-на-Дону і великий десантний корабель Мінськ окупантів РФ, ймовірно, отримали критичні пошкодження, заявив представник Головного управління Міноборони Андрій Юсов.

"Це значні ушкодження. Можна зараз говорити, що, з великою ймовірністю, відновленню (підводний човен і корабель - ред.) не підлягають", - підкреслив він в ефірі телемарафону.

ВДК Мінськ відновити неможливо

Як говориться в аналітичній публікації дослідників ORYX, Росія втратила ВДК Мінськ, адже корабель отримав пошкодження, після яких його неможливо відновити.

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Аналітики вказують, що є достатньо візуальних підтверджень, щоб зробити висновок, що корабель РФ класу Ropucha "знищено, а не просто пошкоджено".

При цьому окремі деталі на ряді фотографій пошкодженого Мінська говорять про те, що ВДК окупантів дійсно знищений, підкреслили OSINT-розслідувачі.

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ВДК Мінськ отримав критичні пошкодження / @bayraktar_1love

Потужна пожежа розплавила корабель РФ

Як уточнюють аналітики спеціалізованого порталу Defence-ua, на фото видно, що різні частини корабля, незважаючи на те, що він знаходиться в сухому доці, мають різний крен.

Підкреслюється, що ВДК Мінськ або перекинувся з опор, або його корпус заламаний, а з огляду на різницю крену корми, центральної і носової частини – цілком можливо, що розламаний. Це цілком можливо в разі тривалої пожежі, коли металеві переборки через високу температуру пожежі втрачають свою міцність і "течуть".

Однак не виключено, що росіяни прийняли рішення частково затопити сухий док для того, щоб притопити корабель і загасити пожежу.

БДК Мінськ
БДК Мінськ в розрізі / defence-ua.com

"Також можна визначити епіцентр пожежі. Він припав на центральну частину корабля, там, де знаходиться моторне відділення. Труба корабля при цьому не проглядається, як взагалі центральна надбудова, яка швидше за все провалилася в корпус через ослаблення міцності конструкцій в результаті пожежі. Звичайно і все радіолокаційне обладнання на щоглі знищено", - додали військові аналітики.

Удар по окупантах у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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Севастополь Чорне море підводний човен новини Криму вибух війна Росії та України
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