ППО РФ "викололи очі": чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі

Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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ВДК Мінськ знищений в результаті удару / Колаж: Главред, Фото: mil.ru, t.me/Crimeanwind

Удар по військових цілях російських окупантів в окупованому Севастополі міг бути завданий новою українською ракетою, заявив оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Багато хто припускав, що це модернізований варіант "Р-360" протикорабельного комплексу "Нептун". Хоча секретар РНБО Олексій Данілов говорив про нову, повністю українську розробку. На мисі Тарханкут теж чимось вдарили по установці С-400 і це були не Storm Shadow. Пригадується і влучання по Чонгарському мосту, британські ракети добре себе там показали, російська ППО їх не побачила", - підкреслив він у коментарі Фокус.

Як Україна могла готувати удар по кораблях РФ

У свою чергу глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан пояснив, що за деякий час до ударів по Севастополю, Сили оборони України проводили роботу з вибивання російських систем ППО. Зокрема, він нагадав про знищення російської С-400 на мисі Тарханкут, а також про захоплення цінного російського радара "Нева-Б" під час успішної операції з повернення контролю над "вишками Бойка" в Чорному морі.

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"Військова розвідка позбавила ЗС РФ очей і вух у північно-західній акваторії Чорного моря. Розчищається дорога до Криму. Важливий результат атаки — ураження великого десантного корабля і підводного носія ракет "Калібр". Підводний човен у морі дістати нереально, це можна зробити під час його перебування в доці", — додав Кузан.

ППО окупантів "задавили" помилковими цілями

У свою чергу "Російська служба" ВВС відзначає, що удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною.

"Судячи з результатів, включаючи заявлені збиті ракети, Україні вдалося "перевантажити" протиповітряну оборону масованим ракетним пуском, і та просто не впоралася з такою кількістю цілей", — йдеться в матеріалі.

В обох доках Севморзавода були кораблі, що говорить про його роботу і затребуваності російськими військовими.

Чим били по підводному човну та ВДК окупантів у Севастополі

У свою чергу аналітики порталу Defence Express підкреслюють, що удар по підводному човну - унікальна спецоперація, яку до цього не змогла здійснити жодна армія за всю історію сучасних воєн.

Підкреслюється, що Україна могла використовувати крилату ракету Storm Shadow, яка має бойову частину вагою 450 кг і вибухає в два етапи. В результаті вибуху почалася пожежа будівлі суднобудівного Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе - ще один позитивний результат атаки.

У той же час аналітики вказали, що якщо ракета потрапила прямо по човну, то вибухнула всередині корпусу — і це гарантує повне знищення судна. Зокрема, від вибуху вигорять переборки — такий корабель відновлювати "нерентабельно" і він йде на металобрухт.

Удар по окупантах у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше в мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по військових кораблях російських окупантів у Севастополі. На фото видно БДК Мінськ, який стоїть біля одного з причалів у Севастополі. Причому на ньому чітко видно сліди від ударів.

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