РФ атакувала Київ балістикою: є постраждалі, руйнування, виникли пожежі

Ракетний обстріл столиці закінчився не без поранених. Серед них дитина.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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Росія атакувала Київ ракетами

Внаслідок ударів РФ постраждали кілька районів столиці

Через атаку РФ у Києву постраждали 10 людей

У ніч на 11 липня країна-агресорка Росія атакувала столицю України. Близько 03:41 було оголошено ракетну небезпеку, а через декілька хвилин влада міста заявила про атаку балістичним озброєнням.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атака виникла пожежа на території нежитлової забудови. У Святошинському районі, попередньо, ворог влучив в нежитлову будівлю.

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"У Дарницькому районі влучання в проїжджу частину дороги. Горить також електрощитова регулювання світлофорів. У поруч розташованих будинках повибивало вікна", - додав мер.

У Соломʼянському районі виникла пожежа в триповерховій офісній будівлі. На усіх локаціях, де були влучання чи пожежі, працювали екстрені служби.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок російських ударів по столиці постраждали 8 людей, серед поранених 11-річний хлопчик.

"Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.

У ДСНС вранці оновили інформацію про постраждалих. За даними рятувальників, їх 10, серед яких дитина.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео ліквідації наслідків ворожої атаки на Київ:

РФ змінює підхід до обстрілів

Главред писав, що за словами радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росія не має ракетного ресурсу для щотижневих масованих атак на Україну.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Проте ворог продовжуватиме точкові запуски балістики для тиску на цивільне населення. Поодинокі масштабні атаки все ж залишаться можливими, хоча періодичність таких обстрілів суттєво зменшиться.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Раніше російські війська 10 липня завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Для атаки ворог використав реактивний безпілотник типу "Шахед", який влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

Напередодні, 8 липня, стало відомо, що в Деснянському районі столиці безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. На верхньому поверсі будівлі виникла пожежа, до ліквідації якої залучили екстрені служби.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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