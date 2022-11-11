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"Перемога в Херсоні не буде останньою": ЗСУ можуть продовжити контрнаступ взимку - ISW

11 листопада 2022, 08:48

Україна володіє ініціативою та перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні - вона не буде останньою, вважають експерти Інституту вивчення війни.

ЗСУ, війна в Україні
Припинення вогню дасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує / Фото Reuters

Зимова погода навряд чи зупинить контрнаступ Збройних сил України, при цьому може завдати непропорційної шкоди погано екіпірованим російським окупантам.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, українські сили можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж під час осінніх місяців.

"ISW не вважає, що бойові дії в Україні припиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду попри помилкові припущення заходу", - йдеться у повідомленні.

"Якщо бій припиниться цієї зими, це буде пов'язано з логістичними проблемами і кульмінацією декількох кампаній з обох сторін. Російські кампанії по захопленню п'яти областей завершилися кілька місяців тому і війська РФ твердо обороняються на більшій частині лінії фронту", - зазначають аналітики.

Тим часом Україна володіє ініціативою та перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні - вона не буде останньою, вважають експерти.

Українські військові чиновники та кадри соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід та північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км у деяких районах.

Росіяни поки що відходять організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські сили, як це було під час Харківського контрнаступу.

Українські удари з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному (правому) березі, що змусило російські війська відступити і дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.

"Виведення російських військ займе певний час, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються із заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - підкреслюють аналітики ISW.

Експерт також вважає, що припинення вогню дасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує, щоб відновити російські сили.

Відступ РФ з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Збройні Сили України просунулися вперед у Херсонській області та звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 11 листопада.

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