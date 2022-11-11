Байден поставив ультиматум Путіну і назвав умову закінчення війни в Україні

Президент США пояснив, коли можна говорити про закінчення війни.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував ймовірність закінчення війни в Україні.
При цьому він назвав головну умову, після виконання якої може бути закінчений конфлікт, розв'язаний РФ. Свою заяву він зробив в ході короткого брифінгу по дорозі на авіабазу Ендрюс, звідки він відправиться в закордонне турне.
Фактично президент США поставив ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну підкресливши, що тільки після виведення всіх військ РФ з України можна говорити про закінчення війни.
"Я не думаю, що конфлікт буде вирішений до тих пір, поки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України", — додав Байден.
Нагадаємо, раніше офіційний Вашингтон побачив деякі ознаки того, що рухи військ країни-окупанта Росії можуть вказувати на їх можливий вихід із захопленого Херсона. Про це заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
В ході брифінгу він розповів про те, що в Штатах побачили певні ознаки, які можуть вказувати на можливе виведення окупантами своїх військ із захопленого Херсона.
"Сполучені Штати бачать деякі ознаки руху Росії, що узгоджуються з можливим виведенням військ з Херсона", — підкреслив Джейк Салліван.
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