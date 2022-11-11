"Все не так безхмарно, як здається": полковник ЗСУ розповів про хитрощі окупантів у Херсоні

Полковник ЗСУ розповів про хитрощі окупантів у Херсоні / t.me/zedigital і 10 гірничо-штурмова бригада ЗСУ

Росіяни хочуть створити видимість, що російських військ в Херсон або на правобережжі Херсонської області немає, але це може стати пасткою.

Начальник штабу Української добровольчої армії, керівник руху Опору Південь УДА полковник у відставці Сергій Ільницький ("Сокіл") в інтерв'ю Главреду розповів, що у ЗСУ є розвідувальні підрозділи і партизанські рухи в Херсоні та області, які зможуть перевірити і дати більш коректну інформацію.

"А писати і говорити росіяни можуть що завгодно. Це просто інформаційне сміття, яке вкидається, в тому числі для дезінформації. У Херсоні однозначно досі є російські війська. Скажу більше, на Херсонщині зараз найбільш боєздатні частини російської армії, кадрові військові, десантники. Мобілізованих на Правобережжі не було і немає, їх зараз зганяють на інші напрямки. Тому все не так безхмарно, як здається і як пишуть російські пабліки", - зазначив Ільницький.

Відступ окупантів з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступ російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Збройні Сили України просунулися вперед у Херсонській області та звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 11 листопада.

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