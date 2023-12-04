Російські окупанти вбили відомого українського ексфутболіста

Захищаючи свою землю від російських окупантів, на фронті загинув колишній футболіст низки українських клубів Віталій Залізняк.

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Боєць ЗСУ та ексокупант Віталій Залізняк загинув у бою з російськими окупантами / колаж Главред, фото УАФ і ua.depositphotos.com

На фронті в жорстокому бою з російськими окупантами загинув колишній футболіст Віталій Залізняк. Про його загибель повідомила Українська асоціація футболу.

Повідомляється, що 50-річний воїн зі своїми побратимами потрапив під ворожий обстріл в районі селища Залізничне.

Віталій Залізняк був уродженцем Кривого Рогу, але футбольну кар'єру перед розвалом СРСР розпочав на позиції захисника в клубі "Смотрич" з Кам'янця-Подільського. У 1993-му приєднався до "Шахтаря" з Павлограда, а повноцінно розкрився в "Металурзі" з Новомосковська. Потім його запросив Маріупольський"Металург". І в сезоні-1998/99, а потім-1999/2000 Залізняк грав у складі клубу у Вищій лізі.

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Потім він грав у "Торпедо" (Запоріжжя) та "Сталь" з Дніпродзержинськ (нині ‒ Кам'янське). А завершив кар'єру в Нікополі, в місцевому ФК "Електрометалург-НЗФ". Хоча і потім продовжував грати за команду ветеранів у Новомосковську.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік вирішив захищати Україну зі зброєю в руках. Залізняк отримав спеціальність навідника кулеметного відділення взводу вогневої підтримки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що загинув відомий український письменник. На фронті загинув письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Влітку 2022 року його оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. 6 листопада експертиза ДНК підтвердила загибель бійця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе. З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

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