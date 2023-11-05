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На Запоріжжі від ракетного удару загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ

Альона Вороніна
5 листопада 2023, 08:29
Дмитро Мілютін добровольцем брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт воювати.
Погибший артиллерист Дмитрий Милютин
На Запоріжжі від ракетного удару загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ Дмитро Мілютін/ колаж: Главред, фото: Telegram Цаплієнко

У Запорізькій області внаслідок ракетного удару російських окупантів по українських військових загинув воїн 128-ї бригади Дмитро "Таксист" Мілютін, який був одним з найкращих артилеристів ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram. Він зазначив, що Мілютін добровольцем брав участь в АТО, а коли почалося повномасштабне вторгнення, він знову став на захист рідної країни зі зброєю в руках.

"В Запорізький області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро "Таксист" Мілютін. Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна. Працював в Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ої бригади", – написав Цаплієнко.

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Він додав, що трагедії можна було б уникнути, якби виконувався наказ про заборону "совкового" шикування на фронті.

"Напевно, вражений російський корабель в Керчі можна було б вважати "отвєткою" за Дмитра та інших загиблих від російської ракети офіцерів. Але ми їх могли не втратити, якби виконувався наказ на заборону "совкового" шикування на фронті", – зазначив журналіст.

Ракетний удар окупантів по українських військових на Запоріжжі

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, на Запоріжжі РФ вдарила по скупченню бійців ЗСУ, було багато загиблих і поранених. В Запорізькій області окупанти РФ завдали удару по захисниках України, які зібралися на нагородження на честь Дня артилерії. Попередньо може йтися про понад 20 загиблих.

У ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади. Окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що наразі триває з’ясування обставин. Міністр оборони України Рустем Умєров також відреагував на трагедію. Він доручив провести перевірку за фактом трагедії.

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війна в Україні ЗСУ Запорізька область вторгнення Росії ракетний удар
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