У боях за Білогорівку агресори вбили юного бійця-футболіста і його кращого друга

У боях за Білогорівку агресори вбили юного бійця-футболіста / колаж УНІАН та Facebook

При звільненні села Білогорівка в Луганській області трагічно загинув 20-річний боєць-гранатометник Нацгвардії Семен Ляшук (у мирному житті гравець футбольного клубу "Титан" з Яришева, Вінницька область). Про смерть Семена на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповіла його рідна сестра Карина.

"Тобі навіки 20. Сьогодні загинув наш Семен, наш герой, звільняючи село в Луганській області. Йому було всього 20 років. Ти завжди говорив мені, що ти не боїшся померти, що твій найбільший страх, це як буде нам, а нам без тебе ніяк, сьогодні ми померли разом з тобою. Я тільки вчора з тобою розмовляла і ти, як завжди, сказав: "Цілую, люблю, не поки". Не поки, наш Семочка", - написала сестра.

Семен Ляшук народився 30 травня 2002 року в селі Яришів, Могилів-Подільського району, Вінницької області. Служив гранатометником 1-го взводу роти на бронеавтомобілях, 2-го батальйону, 8-го полку оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна.

Семен Ляшук / Facebook

Після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України молодий хлопець пройшов довгий і складний шлях на фронті.

"Він пережив і зиму, і весну, і літо. Голод, холод, небезпека, дуже важко було, це було пекло. Спочатку Київська область - 23 населених пункти, потім Макарів, Луганська область, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Донецька область – Сіверськ, Серебрянка. І потім контрнаступ, знову Луганська область, село Білогорівка поблизу Лисичанська. Скільки разів рятувався від смерті, а на цей раз не вийшло", – розповіла Карина.

Як каже дівчина, позицію підрозділу, де служив Семен, виявив ворожий безпілотник і навів артилерію.

"Одна з Мін прямо в бліндаж, де був Сема і його кращий друг Олександр Борбудський, який теж загинув. Сема отримав численні осколкові поранення, не сумісні з життям, помер на місці. Це найжахливіший чорний день в нашому житті. Воїни плачуть і кричать криком вже який день: "Як це нашого Сьоми немає?!". І побратими, і взводний, і ротний, і його командир, бо бачили це своїми очима. Але такої біди, яка сталася з Семочкою, ще не бачили ніколи, бо нашому хлопчику відірвало голову, він бідненький помер дуже страшною смертю. Сема тільки почав міцніти, став справжнім чоловіком. Ми померли разом з тобою. Ось вам і ціна контрнаступу. Цвіт нації, який мав будувати майбутнє України", - зізналася Карина.

Семен Ляшук з сестрою / Facebook

Поки побратими витягали насіння з окопів, поранило ще трьох хлопців, бо навіть мертвого вони не могли покинути хлопця. І йшли під обстріли, закінчила свою сумну розповідь дівчина.

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант-скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

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