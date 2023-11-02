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Четверо дітей лишилися без тата: в бою загинув 31-річний майор з Хмельниччини

Альона Вороніна
2 листопада 2023, 10:30
Останній бій воїн прийняв на Куп’янському напрямку. Вдома у загиблого бійця залишилися мама, дружина й четверо малих дітей – двоє синів і дві доньки.
Погибший Николай Сенкевич
В бою загинув 31-річний майор з Хмельниччини Микола Сенкевич/ колаж: Главред, фото: Facebook Микола Сенкевич, Serhii Ishchuk

Під час боїв на Куп’янському напрямку героїчно загинув 31-річний майор ЗСУ Микола Сенькевич. У Славуті Хмельницької області, звідки він родом, у воїна залишилися дружина і четверо неповнолітніх дітей.

Про загибель воїна повідомив виконавчий комітет Славутської міської ради у Facebook. У виконкомі зазначили, що прощання із загиблим воїном відбудеться у четвер, 2 листопада.

Рідні, друзі та знайомі Миколи Сенькевича згадують про нього, як про веселу і життєрадісну людину. Своїми спогадами про загиблого воїна вони поділилися у соцмережах.

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Загиблий герой був випускником Національного університету "Острозька академія", де не лише навчався за спеціальністю, а й був активним учасником студентського життя, зокрема, виступав на концертах.

"Завжди згадую Миколу як студента, який запам’ятався серед свого курсу – веселий та життєрадісний, розумний і водночас людяний і скромний. Процес написання його кваліфікаційної роботи та усі виступи на концертах у пам’яті дотепер. Коли спілкувався з ним одразу після його поранення, було відчуття, що він мене підтримує, а не я його. Наш Герой завжди буде з нами! Спочивай з миром, друже! Співчуття усім рідним та близьким", – написав у Facebook викладач Сергій Іщук з Інституту права "Острозької академії".

Микола Сенькевич служив у Збройних силах України ще з часів Операції Об’єднаних сил на Донбасі. У дописах в соцмережах він наголошував, що це був його свідомий вибір. Він зазначав, що пішов служити, тому що розумів, що може чекати на нашу державу, якщо просто "мовчки за цим всім спостерігати".

У день початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну майор ЗСУ Микола Сенькевич разом зі своїми підлеглими зустрічали ворога зі зброєю в руках.

У 2022 році воїн отримав поранення, але після лікування одразу повернувся у стрій. Останній бій героя відбувся на Куп’янському напрямку. Вдома у загиблого воїна залишилися мама, дружина й четверо малих дітей – двоє синів і дві доньки.

У Славуті 2 листопада відбудеться загальноміське прощання із загиблим військовим. Його поховають на "Новому кладовищі". На території всієї територіальної громади оголосили триденну жалобу.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув захисник Маріуполя, який пережив тортури і за 200 днів полону схуд на 30 кг. Ігор Дубик захищав Україну ще з 2014 року. Від початку повномасштабної війни він пережив поранення, полон і тортури. Повернувшись з полону, важив всього 42 кг.

Також раніше повідомлялося, що від тяжких поранень загинув бойовий медик Михайло Кулиняк. Перебуваючи на позиціях у Бахмутському районі, Михайло і його побратими потрапили під артобстріл.

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війна в Україні ЗСУ Хмельницька область Славута вторгнення Росії
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