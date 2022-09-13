Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: окупанти в паніці тікали посеред ночі, а про гауляйтерів забули

Російські окупанти та гауляйтери тікають з Харківщини / Колаж фото Reuters

Після того, як українська армія пішла у потужний контрнаступ на Харківщині, окупанти почали тікати. Робили це вони так швидко, що забули про гауляйтерів. Колаборантам довелося самостійно тікати у бік РФ. Про це розповів лідер добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем'яко в ефірі телемарафону.

Окупанти тікали вночі, а колаборанти тепер стоять у черзі на виїзд.

"Дуже багато гауляйтерів уже стоять у черзі на виїзд. Російські військові не попередили їх, що тікатимуть уночі. Зрадники зранку бігли за ними. Когось впіймали, когось – ні. Поліція та СБУ шукатимуть колаборантів. Про них повідомляє і місцеве населення", – сказав Кожем'яко.

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Він додав, що люди, які залишились на звільненій території, були раді приходу українських захисників та навіть пропонували бійцям ночувати в них, щоб ті не йшли далі.

"Ми зустрічали там людей, і виглядало так: ті, хто хоче жити в РФ, вже залишили ці населенні пункти, а хто залишився, той за Україну. В одному з них до нас вийшла родина – чоловік і жінка. Їхній син служить у ЗСУ і вони поспілкувалися з нами", – розповів військовий.

Люди, які перебували в окупації, дуже втомлені психологічно, їм навіть важко радіти.

Нагадаємо, на кордоні з Росією утворились величезні черги. Однак росіяни не пускають колаборантів, яким були видані російські паспорти на території України.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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