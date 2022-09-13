Зрадників не люблять: прикордонники не пускають в РФ з виданими в Україні російськими паспортами

Прикордонники не пускають в РФ з виданими в Україні російськими паспортами / https://ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

На кордоні з Росією утворилися величезні черги з людей, що біжать через контрнаступ ЗСУ. Однак росіяни колаборантів з російськими паспортами, виданими на окупованих територіях України, просто не пропускають. Про це розповів у черговому випуску свого блогу військовий експерт Олег Жданов.

Зокрема, він розповів, що російські окупанти з їх сім'ями покинули місто Сватове в Луганській області. Залишилися тільки солдати так званого "народного ополчення" з числа місцевих жителів.

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"Їм (коллаборантам – Главред) бігти нікуди. Російські прикордонники, як з'ясувалося, у них в комп'ютері занесені номери і серії російських паспортів, які видавалися на території України. І ті, хто показує паспорт громадянина РФ, виданого на території України, не пропускають в країну-агресора. Тому там стоять кілометрові черги", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що влітку в тимчасово окупованій Херсонській області російські агресори зіткнулися з масовою відмовою українців від отримання російських паспортів.

Більше того, коли окупанти вирішили платити за кожен виданий паспорт по 10 тисяч рублів - цей план все одно провалився.

До того повідомлялося, що в окупованій Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ, заявляла тодішній український омбудсмен Людмила Денісова.

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