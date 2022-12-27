Російські кораблі в Чорному морі: українські моряки розповіли, скільки ракет вороги тримають напоготові

Російські окупанти станом на 27 Грудня вивела в акваторію Чорного моря і тримають там до десяти бойових кораблів - в тому числі і ракетоносіїв. Про це повідомили представники ВМС України.
Згідно з даними українських моряків, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають до десятка ворожих кораблів − у тому числі три ракетоносії "калібрів". І їх загальний залп становить 16 ракет.
Тим часом в акваторії Середземного моря російські окупанти тримають дев'ять бойових кораблів, з них п'ятеро – носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом − 72 ракети.
Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на постійному бойовому чергуванні корабель.
Ракетні обстріли України окупантами
Раніше повідомлялося, що у ГУР вирахували інтервали масованих ударів РФ по Україні. Керівник управління Кирило Буданов розповів, що окупанти десь з жовтня дотримуються інтервалу між масованими обстрілами України приблизно в 7-10 днів.
Нагадаємо, Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська можуть готуватися до нового масованого обстрілу Україна. Загарбники вивели чотири носії "Калібрів" у Чорне море.
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